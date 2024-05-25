8688 元，适马 24-70mm F2.8 DG DN ll｜Art 镜头国行上市

IT之家 5 月 25 日消息，据“SIGMA 适马”官方公众号，适马 24-70mm F2.8 DG DN ll｜Art 镜头国行版目前已经上市，定价为 8688 元，提供索尼 E 卡口、L 卡口双版本，不过IT之家经查询发现该镜头目前暂未上架京东官方旗舰店。

据介绍，该镜头采用 15 组 19 片的镜片结构，包含 6 片 FLD 镜片、2 片 SLD 镜片和 5 片非球面镜片；最近对焦距离为 425px，在广角端，最大放大倍率为 1:2.7，同时号称“在不缩减镜片数量的同时，尺寸相比之前的型号小了约 7%，重量轻 10%”，具体重量为 745g。

该镜头配备有光圈环、无级光圈切换键和光圈锁定开关，允许适合各种拍摄情况的光圈操作。镜头配备了两个 AFL 按钮，可以通过选定相机的菜单分配一系列功能。

该镜头还支持 HLA 高速自动对焦，除了具备防尘和防溅结构，镜头的前组镜片还具有防水和防油涂层；镜头在广角端配备了一个变焦锁定开关，可将镜头锁定在广角端，防止镜筒在自身重量下无意中伸出。

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