外设厂 Tiny 为苹果 Apple Watch 推出“滚轮保护套”，可将手表“变身”iPod

IT之家 5 月 25 日消息，外设厂 Tiny 近日为苹果 Apple Watch 推出一款名为“tinyPod”的滚轮保护套，将保护壳套上 Apple Watch 后，可以利用保护套正面的滚轮获得类似 iPod 的操作体验，不过目前暂不知悉该保护套的价格，厂商仅表示该产品将于下个月正式发售。

制造商 Tiny 将这款保护套包装为“让用户远离手机”的“戒网产品”：

有了 tinyPod，您的‘手机’仍将是苹果生态系统的一部分，因为它本身是一款带有基本应用的 Apple Watch，但您无法沉迷于社交媒体和视频，因为 watchOS 平台‘尚不存在足够让人沉迷的全功能应用’。

从十年前到今天，一直有许多厂商推出各种各样“致敬”苹果 iPod 的众筹产品，IT之家去年还曾报道，一款同样号称“致敬”的 Tangara 开源便携式音乐播放器在 Crowd Supply 开启众筹，该机价格为 249 美元（IT之家备注：当前约 1775 元人民币），预计 2024 年 9 月 14 日出货。

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