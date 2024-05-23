779 元，2024 款苹果 Apple Watch 彩虹编织表带现已上市

IT之家 5 月 23 日消息，为迎接 LGBTQ+ 骄傲月（6 月），苹果推出了 2024 彩虹系列产品，含全新 Apple Watch 彩虹版编织单圈表带、表盘以及动态 iOS/iPadOS 墙纸等，其中彩虹表带现已上架苹果官网并开售，41/45 毫米定价均为 779 元（点击购买）。

苹果表示，全新彩虹版编织单圈表带及配套的动画表盘拥有交错编织的多彩霓虹图案，旨在向特定群体和光明前景致敬。

据介绍，彩虹表带采用聚酯纱与硅胶丝编织而成，具有独特的弹性设计，不仅佩戴舒适，戴上和取下也很轻松，并具有抗汗抗水的性能。

此外，这款表带由 16000 根多彩的聚酯纱长丝与超细硅胶丝编织而成，再经过激光切割，有一系列尺码可供量身选择。

表带兼容性

大多数表带均可适配相似尺寸的 Apple Watch Series 3 或后续表款的表壳。41 毫米表带可用于 38 毫米和 40 毫米表壳；45 毫米表带可用于 42 毫米、44 毫米和 49 毫米表壳。

单圈表带和编织单圈表带仅兼容 Apple Watch SE 以及 Apple Watch Series 4 或更新表款。40 毫米和 41 毫米表壳可使用 1–9 号表带；44 毫米和 45 毫米表壳可使用 1–12 号表带。

苹果还表示，全新 Pride Radiance 表盘及 iPhone 和 iPad 墙纸已随 watchOS 10.5、iOS 17.5 和 iPadOS 17.5 推出。

据介绍，全新 Pride Radiance 表盘及 iOS 和 iPadOS 墙纸为 Apple Watch、iPhone 和 iPad 带来富有象征意义的鲜艳色彩。在黑暗背景上的光线代表 LGBTQ+ 社群的希望、力量和团结，这些光线相互叠加，代表 LGBTQ+ 行动主义的持久影响，及其为未来世代照亮通向更平等世界之路的重要作用。用户可选择多种色彩，打造个性化表盘和墙纸。在 Apple Watch 上，这些色彩会勾画表盘上每个数字的轮廓，并基于陀螺仪的输入数据，跟随用户手腕动作实时变化。在 iPhone 和 iPad 上，当用户解锁设备时，彩色光线会拼出“Pride”字样，并呈现动态变化。

据苹果介绍，新款彩虹版编织单圈表带从多种彩虹旗帜中汲取设计灵感，通过鲜艳的荧光色设计象征 LGBTQ+ 的力量与美，卡扣处有激﻿光﻿蚀﻿刻的“PRIDE 2024”字样。黑色与棕色象征非裔、西语裔和拉丁裔社群，以及受 HIV / 艾滋病影响的人群；粉色、浅蓝色和白色则代表跨性别及非二元性别者。

苹果称很自豪能通过这次的彩虹系列继续支持 LGBTQ+ 权益倡导组织引领积极变革。这些组织包括致力于促进世界各地 LGBTQ+ 人士权利的全球性联盟 ILGA World，以及致力于确保所有 LGBTQ+ 人士得完整与平等公民待遇的全球性倡导组织 Human Rights Campaign。据IT之家所知，苹果支持的其他倡导组织还包括 Encircle、Equality North Carolina、Equality Texas、GLSEN、Equality Federation、National Center for Transgender Equality、PFLAG、SMYAL 和 The Trevor Project。

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