苹果第三代 iPod 原型曝光，含 Stacker 游戏：玩法类似俄罗斯方块

IT之家 5 月 25 日消息，热衷收集各种罕见原型设备的 AppleDemoYT 昨日发布视频，分享了苹果 iPod 第三代产品原型，并演示了类似于俄罗斯方块的“Stacker”游戏。

AppleDemoYT 表示这款原型是一款“DVT”设备，意味着是设计验证测试阶段的中期原型机。该原型型号是 A1023，这不是任何版本 iPod Classic 的已知型号，而且它的定制串行接口是由苹果工程师设计的。IT之家附上演示视频如下：

这款第三代 iPod 是在 2003 年第 14 周生产的（比第三代 iPod 的发布时间早一个多月），AppleDemoYT 从国内一家电子产品回收商处购买的，购买时该设备无法使用，但更换硬盘软线后可以启动。

iPod 运行的是 iPodOS 2.0 的原型版本，其中一款游戏是“Stacker”。Stacker 的玩法很像俄罗斯方块，俄罗斯方块的棋子是通过滚轮从左到右移动的。按下中间的按钮，棋子就会掉下来，游戏的目的是一次清除更多的线路，从而获得更多的分数。

iPod 上还有其他游戏，但所有游戏的名称都是未发布的占位符，包括 Block0、Chopper 和 Klondike。

设备上还有一个电池测试播放列表，其中有循环播放的经典歌曲，这表明苹果公司在第三代 iPod 发布前曾用这款 iPod 测试其电池寿命。

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