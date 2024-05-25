谷歌回应 AI 搜索生成重大事实错误内容：建议网友吃石头、毒蘑菇等

IT之家 5 月 25 日消息，谷歌今天通过 NeoWin 媒体，针对近期出现的 AI Overviews 搜索给出的重大事实错误内容，发布相关声明，表示会继续改进相关算法进行修正。

IT之家翻译谷歌官方声明内容如下：

绝大多数人工智能概述都提供了高质量的信息，并附有深入挖掘的网络链接。基于我们的观测情况，网友分享的很多示例并非常见查询，且部分示例存在被篡改或无法重现的情况。

我们在推出 AI Overviews 之前，也按照现有搜索新功能的测试方法，已经进行了广泛的测试，我们感谢大家的反馈。

我们将根据内容政策迅速采取适当措施，并利用这些示例对我们的系统进行更广泛的改进，其中一些改进已经开始推出。