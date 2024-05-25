IT之家 5 月 25 日消息，谷歌今天通过 NeoWin 媒体，针对近期出现的 AI Overviews 搜索给出的重大事实错误内容，发布相关声明，表示会继续改进相关算法进行修正。
IT之家翻译谷歌官方声明内容如下：
绝大多数人工智能概述都提供了高质量的信息，并附有深入挖掘的网络链接。基于我们的观测情况，网友分享的很多示例并非常见查询，且部分示例存在被篡改或无法重现的情况。
我们在推出 AI Overviews 之前，也按照现有搜索新功能的测试方法，已经进行了广泛的测试，我们感谢大家的反馈。
我们将根据内容政策迅速采取适当措施，并利用这些示例对我们的系统进行更广泛的改进，其中一些改进已经开始推出。
事情是这样的：
有网友在谷歌搜索寻找“芝士和披萨粘不到一块”的解决办法。AI 直接在顶部给出总结指导，看似有模有样，其中一条步骤为“你还可以把 1/8 杯的无毒胶水加到酱料里，让其更黏。”
更多相关内容可以访问本文下方链接。
相关阅读：
《谷歌 AI 搜索闯大祸：建议网友吃石头、毒蘑菇，把胶水加到披萨上》
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。