使用 AI 造谣“民警与运钞车发生激烈枪战”，涉案人员被抓获归案

IT之家 5 月 25 日消息，据“四川网警”消息，5 月 18 日在某网络平台上，一篇题为《一场惊心动魄的“钞票大战”巴中市警民对峙引发轰动谁将成为胜利者》的文章引起网民的广泛关注，最终被确认为使用 AI 造谣。

IT之家附官方原文：

经核实，事情真相系 4 月 30 日上午 9 时许，在四川巴中的一辆运钞车因在公交车站牌处占道停留，交警发现后请运钞车驶离。违法人员尚某某（男，25 岁，河南省西华县人）在网上获悉相关图片后，为吸引眼球，获取流量和利益，带着侥幸心理，未经核实使用“AI 千文”生成标题为《一场惊心动魄的 "钞票大战" 巴中市警民对峙引发轰动谁将成为胜利者》的虚假信息，并在某网络平台发布，误导网民，引发社会恐慌，扰乱公共秩序。

事发后，四川、河南两地公安机关通力协作，迅速将涉案人员尚某某抓获归案。

到案后，尚某某认识到自己所造网络谣言的严重错误，真心悔过，用保证书和行政处罚决定书为自己“买了单”。

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，公安机关依法对违法行为人尚某某给予行政处罚，并对其进行批评教育。