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佳能 EOS R1 旗舰相机真机谍照曝光：搭 85mm F1.2 镜头，有望年内发布

2024/5/25 10:17:09 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 独立摄影师 的线索投递！

IT之家 5 月 25 日消息，消息源 Federico Basile 今天曝光了佳能新品旗舰 EOS R1 相机真机谍照，其中显示该机搭配一枚 RF 85mm F1.2 L 镜头。

参考IT之家 5 月 15 日报道，佳能此前官宣 EOS R1 旗舰相机将于 2024 年内发布，面向专业用户群体，该机采用新开发的 DIGIC Accelerator 加速处理器，加上现有的 DIGIC X 数字影像处理器和新开发 CMOS 图像感应器，号称在自动对焦和其他方面大幅度提升。

IT之家整理相机具体特点如下：

  • 机身符合人体工程学设计，相对此前佳能 EOS R3 更大

  • 采用较之此前相机更大的 OLED 背屏，并具有彩色肩屏

  • 采用 4500 万像素的 CMOS，佳能认为这是兼顾数据传输速度与画质的最优解

  • EVF 分辨率是佳能迄今为止最高的，并且可能具有“超高刷新率”

  • 具备双 CFe 卡槽

  • 搭载全新自动对焦系统

  • 视频功能和固件将由 Cinema EOS 团队开发

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关键词：佳能 相机EOS R1

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