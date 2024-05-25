消息称富士 X-E5 相机有望明年发布，价格水涨船高

IT之家 5 月 25 日消息，据外媒 FujiRumors 透露，从“可靠消息源”获悉，虽然富士公司 X-E4 相机销量不佳，但该公司并未放弃 X-E 产品线，目前正在开发 X-E5 相机，该机有望于明年发布。不过外媒并未提到同样已经许久未更新的 X-PRO 产品线。

▲ 富士此前推出的 X-E4 相机

不过目前暂不知悉相关机型配置信息，参考此前富士 X-E4 与 X-T30 I“相同硬件”的产品线定位（只有外观区别），预计富士 X-E5 将采用富士 X-T50 同款 40.2MP CMOS，搭载 X-Processor 5 处理器，支持 7.0 档 IBIS 五轴防抖等配置。

作为比较，IT之家曾报道富士 X-E4 于 2021 年 1 月发售，该机机身售价 5699 元，同年 9 月富士 X-T30 II 上市时没有提供单机身版本，XC35 F2 套机售 6099 元，而富士最近推出的 X-T50 相机同样没有提供单机身版本，XC35 F2 套机售 10890 元，预计 X-E5 相机价格也将水涨船高。

▲ 富士最近推出的 X-T50 相机

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