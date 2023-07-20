富士发布 X-H2S、X-H2、X-T5、XS-20 四款相机新固件，改进自动对焦算法

IT之家 7 月 20 日消息，富士日前发布 FUJIFILM X-H2S、X-H2、X-T5、XS-20 四款相机全新固件升级，有相应机型的小伙伴可以在此进行下载并手动安装，也可以使用富士的“FUJIFILM X App”或“FUJIFILM Camre Remote”应用进行自动更新。

IT之家同时汇总更新详情如下：

通过改进的自动对焦算法增强动态跟踪性能。

改进了运动预测算法，能够稳定跟踪帧内高速运动的被摄体。

提高了在相机未对焦时同时按下 AF-ON 按钮和释放按钮开始连续拍摄时的 AF 对焦速度。即使在运动中也是如此。这使得即使在运动等情况随时变化的情况下也很难错过快门释放机会。

修复了当将影像保存到相机中安装的数据传输速度较慢的存储卡时，极少数情况下会出现的“写入错误”现象。

修复了在以下条件下使用变焦镜头拍摄图像时，EVF 显示与拍摄图像的曝光不同的错误。

拍摄模式：“手动档（M 模式）”

变焦位置：“放大”