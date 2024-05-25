酷冷至尊回应“AI 竞彩导热膏”名称歧义：持续产品创新，帮用户发挥最佳机器性能

IT之家 5 月 25 日消息，酷冷至尊 Cooler Master 于 5 月 21 日发布 AI 竞彩导热膏，因“AI”一词引发用户讨论。官方于昨日发布声明，澄清该词条引发的歧义内容。

IT之家附上酷冷至尊官方声明内容如下：

致我们的媒体合作伙伴和客户：

近日我们注意到“Al 竞彩导热膏 (Cryofuze 5)”产品，因名称制定未能准确表达其特性，而致使用户对产品功能产生误解，对此我们深感抱歉。

为避免进一步的混淆，我们于此澄清“AI 竞彩导热膏 (Cryofuze5)”无具备人工智能等功能。

Cryofuze 5 为 Cooler Master 最新推出的导热膏产品，透过其优异的温度处理范围，能帮助用户达成不同的散热用途，是用户追求高效能表现的最佳选择。

随着人工智能不断突破计算极限，产生比以往更多的热量，我们相信 Cryofuze5 可确保您的组件保持低温，发挥最佳性能。

Cooler Master 未来也将持续致力于产品创新，帮助用户充分发挥机器的性能。感谢您的理解。如果您有任何其他问题或需要更多信息，我们的媒体关系团队将竭诚为您服务。