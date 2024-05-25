Meta 将使用来自欧洲用户的数据训练 AI，声称此举具有合法权益

IT之家 5 月 25 日消息，近日，美国 Meta 公司宣布将开始使用欧洲用户的数据来训练自己的人工智能，并声称此举具有合法权益。

Meta 公司表示，为了帮助用户获得这些体验，现在将使用用户的信息来开发和改进 Meta 的 AI，用户有权反对将自己的信息用于这些目的。公司在隐私政策中加入更新内容，以反映这些变化。更新将于 2024 年 6 月 26 日生效。

该通知已通过 Facebook 的应用内通知系统发送给欧洲用户：“我们正在为您规划新的人工智能功能。了解我们如何使用您的信息。”

在此页面中，用户可以看到最新更新的隐私政策。Meta 表示，“我们使用的实际信息取决于您的实际情况”，并继续补充说“它可能包括以下任何一项”：

用户创建的内容，例如帖子、评论或音频。

用户从企业、专业账号或 Meta（例如向 Meta 的人工智能技术发送或接收）发送或接收的消息，以及具有公开功能（包括消息内容和元数据）的消息，但须遵守适用法律。

用户使用的应用和功能，以及其中执行的操作。

最后，Meta 公司承诺：“我们不会使用您与朋友和家人的私人消息内容来训练我们的 AI。”对于在 Messenger/Instagram/WhatsApp 上拥有许多联系人的用户来说，可以松一口气。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。