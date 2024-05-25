“数字人直播卖假货谁担责”登微博热门，律师回应“主播背后运营方应负法律责任”

IT之家 5 月 25 日消息，今日话题“数字人直播卖假货谁担责”登上微博热门，相关话题一度冲上热搜前 10，截至IT之家发稿，目前相关话题已有 164.6 万阅读量。

据悉，随着 618 商品促销活动不断临近，今年许多商家开始启用“数字人”进行直播，不少消费者提出“数字人主播直播间到底是谁在售卖商品”、“如果商品售后出现问题，企业会不会将责任推给外包的数字人技术公司踢皮球”等问题。

对此，北京市律师协会消费者权益专业委员会副主任、北京天驰君泰律师事务所高级合伙人饶伟在回应媒体法制日报时表示：

‘数字人’背后实际是运营数字账号的个体或公司，这些运营方利用数字人形象进行商品销售，其实质上扮演了销售者的角色。因此运营方需对通过‘数字人’销售的产品质量承担相应的安全责任。

饶伟同时表示，如果相关数字人主播实际上是“基于现实人物形象创建的数字人”，在这种情况下需关注该现实人物对于数字人使用的态度：

如果现实人物已明确许可使用其形象，并许可第三方进行运营或自行运营销售活动，那么该现实人物的角色类似于广告代言人，相关现实人物应当对其代言的产品进行合理的审查，确保产品质量的可靠性。

如果现实人物在明知或应当知道产品存在问题的情况下仍然进行“代言”，那就需要和平台方、运营方一起承担连带责任。

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