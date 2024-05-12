“爱因斯坦”亲自授课，香港科技大学推出“AI 讲师”

IT之家 5 月 12 日消息，综合法新社、星洲日报报道，香港科技大学近日开始测试投放“AI 讲师”，学生通过使用头显等设备，可以亲眼看见“爱因斯坦”数字人讲解博弈论。

该学校通过生成式 AI 工具设计出了 10 名来自世界各地、从事各行各业、属于不同民族及文化背景的 AI 讲师。据介绍，该校希望通过这一创新的教学模式来激发学生的学习热情、提升课堂参与度，未来还将结合学生的喜好和兴趣设计出个性化的 AI 教室。

领导这一 AI 项目的教授许彬表示，不担心自己被 AI 取代，这一新技术实际上还能帮忙缓解全球教师短缺的问题。“AI 教师能带来多样性、趣味性，甚至可以沉浸式讲故事”。

目前，AI 讲师已在该校创意社交媒体课程中使用，向 30 名研究生讲解关于沉浸式技术及数字平台的影响。操作方面，许彬透露当前正在测试不同性别、种族背景的数字人，“最受欢迎的讲师类型是年轻貌美的女子。”

IT之家从报道中获悉，香港大学教授陈嘉玉去年对 400 余名学生进行调查的结果显示，受访者更喜欢真人讲师 —— 因为真人讲师可以提供自己的经验、反馈和同理心。但尽管如此，学生们已经在学习中使用 AI 工具。

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