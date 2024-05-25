波音星际客机氦气泄漏“不影响”飞行安全，预计 6 月 1 日首次载人试飞

IT之家 5 月 25 日消息，据 CNBC 报道，NASA 和波音公司在当地时间周五举行的新闻发布会上表示，“星际客机”飞船预计将于 6 月 1 日进行首次载人试飞。

对于此前发现的飞船推进器氦气泄漏问题，波音公司副总裁 Mark Nappi 表示，泄漏原因已确定，不影响飞行安全。

尽管当前的目标是拟于 6 月 1 日首次试飞，但波音仍选择将 6 月 2 日、5 日和 6 日作为备用日期。

据IT之家了解，波音 Strainer 此次飞行将是 NASA 载人飞行测试 (CFT) 任务的一部分。届时，NASA 宇航员布奇・威尔莫尔 (Butch Willmore) 和苏妮塔・威廉姆斯 (Sunita Williams) 将搭乘 Strainer 前往国际空间站，执行其首次载人飞行。

迄今为止，波音公司已因“星际客机 ”的挫折而损失了 15 亿美元，还有 NASA 近 50 亿美元的开发资金。

NASA、波音公司和联合发射联盟将于 5 月 29 日进行另一次检查，对泄漏情况进行复查。他们计划在 5 月 30 日将火箭和太空舱运到发射台，以便在 6 月 1 日进行尝试。

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