微软 Auto SR 自动超分辨率默认支持《无主之地 3》《战神》等 12 款游戏，仅适用于骁龙 X 系列处理器

IT之家 5 月 25 日消息，关于 Auto SR 自动超分辨率功能的支持页面现已上线微软官网，于高通骁龙 X 电脑上无缝集成，并在部分由微软验证的游戏中默认开启，用户也可手动开启。

微软已将默认支持 Auto SR 特性的游戏列入第三方 Windows ARM “游戏兼容性”收录网站，目前共有 12 款：

《七日杀》

《BeamNG.drive》

《无主之地 3》

《控制》

《黑暗之魂 3》

《战神》

《天国：拯救》

《生化危机 2 重制版》

《生化危机 3 重制版》

《只狼：影逝二度》

《狙击手：幽灵战士契约 2》

《巫师 3：狂猎》

据介绍，Auto SR 技术可自动降低游戏的渲染分辨率以提高帧率，使用复杂的 AI 技术提供增强的高分辨率画面，宣称可在维持画面效果的同时提升游戏帧率。

进入 设置 > 系统 > 显示 > 图形 选项，在“默认设置”下即可切换“自动超级分辨率”功能的开关。

启动支持自动 SR 的游戏时，会看到一条通知，确认自动 SR 处于活动状态。

IT之家注意带，启用自动超分辨率功能需满足下列条件：

高通骁龙 X 系列处理器，搭载 Hexagon NPU 与集成 GPU

Windows 11 24H2 或更高版本

最新的显卡及 NPU 驱动程序

显示分辨率为 1080p 或更高

微软称大多数 DirectX 11 及 DirectX 12 游戏都支持 Auto SR 功能，可以通过 Windows 图形设置与游戏设置开启。

此时需要将游戏分辨率调整至 900p 以下的兼容分辨率（如 1280 x 800）以开启自动 SR。

如果游戏配置为独占全屏模式，请将游戏内分辨率设置更改为自动 SR 兼容的分辨率。

如果游戏配置为无边框窗口全屏，请切换到独占全屏，或者转到“设置”>“系统 > 显示”，在启动游戏之前将桌面显示分辨率更改为与自动 SR 兼容的分辨率。

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