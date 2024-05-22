看看骁龙 X Plus / Elite 能玩哪些大作：第三方 Windows ARM“游戏兼容性”收录网站上线

IT之家 5 月 22 日消息，伴随着高通骁龙 X Elite 处理器的发售，目前许多 PC 制造商都在推出自家 ARM Windows 笔记本电脑，目前一家名为 Linaro 的公司与微软、高通和 ARM 合作上线了一个用于了解 ARM Windows 平台“游戏性”的网站，用户可以在网站中了解自己的设备能否玩某款游戏以及玩某款游戏的帧率，IT之家附网页链接：点此访问

据介绍，该网站将游戏标记为四个不同类别，及“完美”、“可玩”、“能运行”和“完全无法运行”，该网站表示，“完美”类别意味着用户的骁龙 X Elite 处理器能够在 1080p 分辨率下以 60+ FPS 运行游戏，不会遇到影响体验的 Bug。

IT之家注意到，目前《绝地求生》《英雄联盟》和《堡垒之夜》等游戏暂时无法游玩，《GTA 5》被列为“可玩”，《Warframe》和《Vampire Survivors》在网站上被列为可“完美游玩”。

不过该网站表示，由于各制造商提供的设备不同，驱动也存在差异，即使游戏现在在网站上被列为“完美”，但可能实际上用户在运行游戏时会偶尔遇到问题，相关玩家也可以向网站回报自己遇到的各种 Bug / 错误情况。

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