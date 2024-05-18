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骁龙 X Elite 再添一员：宏碁新款 SFA14-11 笔记本现身 Geekbench

2024/5/18 17:22:23 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 18 日消息，型号为 SFA14-11 的宏碁新款 Swift 14 笔记本首度现身 Geekbench 数据库，搭载高通骁龙 X Elite X1E-78-100 处理器。

16GB 版 Geekbench 6 跑分数据

32GB 版 Geekbench 6 跑分数据

测试机型号为 SFA14-11，主板型号 QX326 gen4，采用 16GB / 32GB 内存，搭载 Windows 11 操作系统，定位应低于此前曝光的 SF14-11（Swift 14）笔记本。

IT之家注：搭载 13 代酷睿处理器的宏碁非凡 Go Pro 笔记本型号为 SFA14-71。

目前已曝光将采用骁龙 X 系列处理器的电脑产品包括：

  • 微软 Surface Pro 10

  • 微软 Surface Laptop 6

  • 三星 Galaxy Book4 Edge 14/16

  • 联想 YOGA Slim 7 14 / YOGA Air 14s 2024 骁龙版

  • 联想 ThinkPad T14s Gen 6 骁龙版

  • 联想 IdeaPad Slim 5 Gen 10

  • 惠普蜻系列商务本骁龙版 / Dragonfly 14 / OmniBook X 14 / EliteBook Ultra G1q 14X

  • 戴尔灵越 14 Plus 7441

  • 戴尔 XPS 13 9345

  • 戴尔 Latitude 7455

  • 宏碁 Swift 14 SF14-11

  • 宏碁 SFA14-11

  • 华硕无畏 Pro 15 S5507

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关键词：高通宏碁Swift骁龙X笔记本电脑

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