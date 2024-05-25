NASA 宣布灵神星探测器已启动其“科幻推进器”，预计 2029 年抵达 Psyche 小行星

IT之家 5 月 25 日消息，去年 10 月 13 日，美国国家航空航天局借助 SpaceX 猎鹰重型火箭为发射了其灵神星（Psyche）探测器，然后这颗探测器通过火箭提供的动能一直“滑翔”到了现在，而目前已经抵达火星轨道之外。

该探测器预计将于 2029 年 8 月抵达同名的金属小行星 Psyche，总计飞行里程可达 22 亿英里（35 亿公里），并将围绕小行星运行 26 个月，还将通过扫描来分析其重力、磁性和成分。

NASA 宣布，灵神星探测器已经通过了为期六个月的检查，没有发现任何问题，而且它目前距离地球已经超过 3 亿公里，就算有问题也已经无法挽回。NASA 表示，灵神星探测器已经开启了它那科幻感十足的推进器，开足马力朝着目标小行星飞去。

如图所示，其霍尔推进器在更深入太空时会发出蓝色的光芒，看起来极具科幻感。在接下来的整整一年里，这艘飞行器都将处于“全面巡航”模式中，推动它驶向小行星带。

据介绍，其推进器的工作原理是喷射带电原子 (离子)，即氙气，从而以 23 英里 / 秒（IT之家注：约 37 公里 / 秒）的速度前进。

由于没有大气阻力，灵神星探测器预计最高可加速到 12.4 万英里 / 小时（20 万公里 / 小时）的速度。

▲ 蓝色光芒来自氙气的带电原子或离子。图源：NASA

按计划，这艘飞船将于 2029 年抵达 Psyche 小行星 ，并将在轨道上进行大约两年的科学探测任务。它收集的数据将能够帮助科学家更好地了解这颗具有金属核的岩石行星的形成过程，从而更好地了解地球。

与此同时，飞船上携带的深空光通信技术将继续进行性能测试，而这项实验目前已经超出科研人员预期。据介绍，今年 4 月，它已经成功以 2.67 兆比特 / 秒的速度从超过 1.4 亿英里（2.26 亿公里）外向地球上的传输了测试数据。

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