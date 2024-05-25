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5 个 2.5G 网口 + Wi-Fi 7：锐捷天蝎 BE72 Pro 路由器 655 元京东新低

2024/5/25 19:51:52 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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锐捷 天蝎 BE72 Pro 电竞路由器发售于今年 4 月份，首发价 699 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 655.2 元：

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这款路由器号称“999 真旗舰”，即 9 根天线、9 颗 FEM、9 网口，速率可达 7200Mbps，可覆盖 121-200m² 的面积。

IT之家注意到，锐捷 BE72Pro 路由器提供了 5 个 2.5G 网口 + 4 个千兆网口，还有 USB 接口，支持 WAN / LAN 聚合，还有 GameFast 游戏加速引擎 3.0，支持 AI 防抖、AI 流控、AI 降噪。

除此之外，这款路由器还内置四大游戏加速器，支持主机、PC 端游戏全场景加速，支持 PS、Xbox、Switch 等设备。

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关键词：路由锐捷

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