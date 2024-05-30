6000M 无线速率：小米 Redmi AX6000 路由器 297 元京东 618 发车

小米 Redmi AX6000 路由器 22 年 4 月 5 日发布，8 数据流 / 4 核处理器，6000M 无线速率，官方定价为 499 元。

31 日晚 8 点，大促直降至 319 元，PLUS 会员立减 1.64 元，叠加 20 元券，实付 297.36 元：

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Redmi AX6000 路由器采用了 8 数据流设计，支持 160MHz 频宽，6000 兆级无线速率，相比 AX3000 型号速率提升 1 倍，功率提升 1 倍，覆盖距离提升 40%。

官方表示，AX6000 路由器是 Redmi 首款搭载 8 路信号放大器的路由器，还搭载了联发科 Filogic 830 4 核处理器，单核主频高达 2GHz，同时配备 512MB 内存，支持 248 台设备同时在线。

接口方面，这款路由器配备了四个自适应网口，支持 LAN 口聚合，还可将网口设置为 IPTV 口。

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