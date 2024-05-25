摩根大通：数据中心高耗水被忽视，2030 年每日可能消耗 17 亿升水

IT之家 5 月 25 日消息，摩根大通日前发布了题为《深入探讨电力、冷却、电网和 ESG 影响》的研究报告，分析师 William Yang 及其团队表示，AI 数据中心因为大量用电而广受关注，但人们往往忽略了它高耗水的事实。

这份报告引用了 Bluefield Research 的数据，从 2017 年到 2022 年，全球数据中心的总耗水量每年增长了 6%，到 2030 年，耗水量可能跃升至每天 4.5 亿加仑（IT之家备注： 17.0343 亿升）。从这个角度来看，在大约 4.5 年的时间里，全球的数据中心每天需要约 681 个奥运会标准游泳池的淡水来冷却。

这名分析师表示，在水资源匮乏的地区，数据中心的巨大用水需求可能会引发更激烈的竞争，使水资源供应紧张，甚至导致数据中心关闭。

当前，华尔街银行对 “下一个人工智能交易 ”趋之若鹜，纷纷涌入 “为美国供电 ”的投资主题，无论是电网公司，还是铜、金、银、铀等大宗商品，以及人工智能芯片制造商，以适应预计到本世纪末及以后全国范围内人工智能数据中心的爆炸式增长。

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