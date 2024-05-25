支持 30 种方言混说，中国电信 AI 研究院发布“星辰”超多方言语音识别大模型

IT之家 5 月 25 日消息，中国电信人工智能研究院（TeleAI）日前宣布发布业内首个支持 30 种方言自由混说的语音识别大模型 —— 星辰超多方言语音识别大模型。

据介绍，该模型可打破单一模型只能识别特定单一方言的困境，支持同时识别理解粤语、上海话、四川话、温州话等 30 多种方言，是国内支持最多方言的语音识别大模型。

应用场景方面，该模型有望极大解决老年人、老少边穷地区用户信息服务无法触达的问题。

该大模型研发团队首创“蒸馏 + 膨胀”联合训练算法，解决超大规模多场景数据集和大规模参数条件下，预训练坍缩的问题，实现 1B 参数 80 层模型稳定训练。

官方还表示，星辰语音大模型已广泛应用落地，在福建、江西、广西、北京、内蒙等地的中国电信万号智能客服试点应用。该客服可“秒懂”30 种方言，日均可处理约 200 万通电话。未来，中国电信人工智能研究院拟建成首个覆盖全国 333 个地市方言和主要少数民族语言的语音识别大模型。

据IT之家此前报道，中国电信 4 月移动用户数 4.13 亿户，新增 180 万户；5G 套餐用户数 3.32 亿户，新增用户 290 万户；有线宽带用户数 1.92 亿户，新增 8 万户；固定电话用户数 9981 万户，减少 45 万户。

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