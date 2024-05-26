农行 / 交行 / 中信银行调整个人“无卡取款”服务，下线凭“预约码”ATM 取现功能

IT之家 5 月 26 日消息，据交通银行官网公告，为“推进业务高质量发展、加强风险管理”，该行已于 5 月 24 日起停止个人手机银行中无卡取款功能中的预约取款服务。

IT之家获悉，此次停止的“无卡预约取款”服务，即用户先通过手机银行进行取款预约，再到交通银行 ATM 机上“不插卡”直接凭预约时自己设置的预约码、交易密码及手机动态密码提取现金。

交通银行表示，目前用户依然可以通过“无卡方式”取款，用户可在交行 ATM 机上选择“无卡取款”，然后打开交行手机银行，点击“我的”页面右上角扫一扫图标，扫码取款机上的取款二维码，选择取款账户，点击“确认取款”即可。

除了交通银行外，5 月份宣布调整无卡取款服务的还有农业银行、中信银行等。5 月初，农业银行在官网发布了掌银无卡取款暂停服务的公告，公告显示“农业银行于 5 月 9 日起暂停掌银无卡取款服务”；5 月 16 日，中信银行在官网发布的《关于关闭现金自助设备授权码取款功能的公告》中表示，该行自 5 月 17 日起关闭“现金自助设备授权码取款”功能。

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