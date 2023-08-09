因使用手机信息应用隐瞒业务讨论，美国多家银行共计被罚 5.49 亿美元

IT之家 8 月 9 日消息，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）近日对多家美国金融机构开出了高达 5.49 亿美元（IT之家备注：当前约 39.69 亿元人民币）的罚单，原因是这些机构承认无法提供其员工使用手机信息应用进行的业务讨论记录，其中包括“高层人员”。

监管机构称，这些机构的员工使用个人设备通过 iMessage、WhatsApp 或 Signal 等应用讨论官方业务，而这些“非正式沟通”没有被“保存或保留”。这违反了 1934 年证券交易法的记录保留规则，和 1940 年投资顾问法的类似规则，以及 CFTC 的记录保留要求。

其中，富国银行公司将支付最多的罚款，达到了 SEC 罚款总额的近一半，为 1.25 亿美元，另外还要向 CFTC 支付 7500 万美元的和解金。SEC 执法主管 Gurbir S. Grewal 表示：“对于那些还没有这样做的机构，这里有三个建议：自我报告、合作和补救。如果你采用这种策略，你会比等我们来敲门时有更好的结果。”

以下是各家银行与 SEC 和 CFTC 达成的罚款金额：

富国银行证券公司（Wells Fargo Securities, LLC），以及富国银行清算服务公司（Wells Fargo Clearing Services, LLC）和富国银行顾问金融网络公司（Wells Fargo Advisors Financial Network, LLC），同意支付 1.25 亿美元的罚款；

法国巴黎银行证券公司（BNP Paribas Securities Corp.）和法国兴业银行美洲证券公司（SG Americas Securities, LLC）各自同意支付 3500 万美元的罚款；

蒙特利尔银行资本市场公司（BMO Capital Markets Corp.）和瑞穗证券美国公司（Mizuho Securities USA LLC）各自同意支付 2500 万美元的罚款；

霍利汉洛基资本公司（Houlihan Lokey Capital, Inc.）同意支付 1500 万美元的罚款；

摩利斯公司（Moelis & Company LLC）和韦德布什证券公司（Wedbush Securities Inc.）各自同意支付 1000 万美元的罚款；

日本三井住友金融集团日兴证券美国公司（SMBC Nikko Securities America, Inc.）同意支付 900 万美元的罚款。

法国巴黎银行（BNP Paribas S.A.和 BNP Paribas Securities Corp.）：7500 万美元

法国兴业银行（Société Générale SA 和 SG Americas Securities, LLC）：7500 万美元

富国银行（Wells Fargo Bank NA 和 Wells Fargo Securities LLC）：7500 万美元

蒙特利尔银行（Bank of Montreal）：3500 万美元

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