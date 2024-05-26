“优化”佛山分公司人员？一汽-大众回应称实为对部分“初次劳动合同到期员工”不续约

IT之家 5 月 26 日消息，此前有消息称一汽-大众佛山分公司“启动人员优化”，据称该公司拟从 2019 年 7 月入职至 2024 年 7 月劳动合同期满批次人员（涉及 690 人）内，计划选取绩效排名较后的 565 人，以劳动合同期满为由，不再与员工续签劳动合同。

就此，一汽-大众回应称，此次调整为佛山分公司“对部分第一次劳动合同到期员工不续约”的正常行为，该情况已与当地政府相关部门提前报备。一汽-大众依法依规对该批员工及时给予足额经济补偿，补偿方案除对该批员工正常发放 N 倍经济补偿金外，还发放了专项福利、绩效奖金等额外补偿，此次调整不会影响佛山分公司的日常生产经营。

当前合资车企占据“半壁江山”的时代正成为“过去式”，根据中汽协数据统计，今年 4 月，自主品牌乘用车市场份额 63.5% 创历史新高，这意味着合资品牌市场份额已不足四成；IT之家参考乘联会数据获悉，今年 4 月一汽-大众销量为 11.9 万辆，同比下滑 15.6%，市场份额为 7.8%。

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