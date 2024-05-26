苹果 CEO 库克：Vision Pro 首次使用者往往会感到“情感上的触动”

IT之家 5 月 26 日消息，苹果公司的空间计算头显 Vision Pro 与去年在 WWDC 大会上首次亮相，随后在美国市场发售，售价高达 3499 美元（IT之家备注：当前约 25368 元人民币）。

当地时间 5 月 25 日，苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）在社交媒体 X 上发帖称，首次使用 Vision Pro 的用户往往会感到“情感上的触动”：“Vision Pro 得益于我们设计和工程团队多年来的突破性成果。其带来的影响如此深刻，以至于人们初次尝试时往往会感到情感上的触动。我亲眼目睹过这种情况。恭喜苹果设计团队荣获这项殊荣。”

库克的回应源于全球非营利组织设计与艺术指导协会 (D&AD) 授予苹果公司一个黑铅笔奖 (Black Pencil)，以表彰其 visionOS 操作系统在数字设计领域的卓越成就。黑铅笔奖是 D&AD 颁发的一系列奖项中最高级别的奖项，其他奖项类别还包括木铅笔奖、石墨铅笔奖和黄色铅笔奖等。

该组织自 1962 年以来就开始颁发铅笔奖，并表示黑铅笔奖“仅授予具有突破性意义的作品。每年只有极少数作品，甚至可能没有作品会获得此殊荣。”

Vision Pro 预计将在今年晚些时候登陆更多国家，但其热度似乎在发布之初的铺天盖地宣传之后有所消退。苹果分析师郭明錤此前声称，苹果公司已经下调了 Vision Pro 的出货量。

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