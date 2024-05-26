苹果 Safari 18 浏览器 AI 功能曝光：智能搜索、网页橡皮擦等

IT之家 5 月 26 日消息，据 AppleInsider 报道，苹果公司正在测试一个升级版的 Safari 浏览器，其中包含界面优化、高级内容屏蔽功能以及名为“智能搜索”的人工智能驱动的新工具。

据悉，该软件预计将在 2024 年晚些时候作为 Safari 18 正式发布，目前正与下一代苹果操作系统更新 (iOS 18 和 macOS 15) 的内部版本一同进行评估。如果所有新功能都能通过测试，用户将迎来全新的用户界面（UI）来自定义常用页面控制功能，以及“网页橡皮擦”功能和人工智能驱动的内容摘要工具。

评估最新版 Safari 18 的工程师可以在浏览器地址栏中找到新的页面控制菜单开关。据悉，该菜单整合了所有旧版和新版的页面控制工具，并提供快速访问入口，其中就包括浏览器的新“智能搜索”功能。

此功能在测试版 Safari 18 中并未自动启用，需要用户从页面控制菜单手动激活。据推测，一旦启用，该工具将利用苹果的设备端人工智能技术（特别是 Ajax 语言学习模型）来识别网页中的主题和关键词，并以此为基础进行内容总结。

在选择关键词时，苹果的 LLM 软件会识别句子中提供解释或描述物体结构的部分（具体取决于文本内容）。文本中重复出现的词语和关键句子会被识别为文本主题。

此外，还可以在新页面控制菜单中找到一项名为“网页橡皮擦”的功能，苹果正在对其进行测试。据熟悉该功能的人士透露，正如其名，它可以让用户移除或擦除网页的特定部分。

该功能预计将建立在 Safari 现有的隐私保护功能之上，允许用户从他们选择的任何网页中删除不需要的内容。用户可以轻轻松松地“擦除”横幅广告、图像、文本甚至整个页面部分。

据说擦除后的效果会一直保持，意味着即使关闭了标签页或窗口，Safari 也会记住这些更改。当访问之前被擦除过内容的网页时，Safari 会通知用户该网页已被修改以反映他们所做的更改。浏览器还将允许用户选择恢复更改并还原网页到最初的未经修改状态。

与此同时，苹果公司还正在开发一项功能更强大的视觉搜索功能，计划在 2025 年某个时候集成，该功能将允许用户在浏览图像时获取有关消费品的信息。据熟悉该工具的人士称，它类似于 Siri 的“视觉查找”功能，可以识别照片中的植物、宠物和地标。

这项视觉搜索功能可能会作为系统级功能出现，允许用户在 Safari 中直接选中图像进行搜索，而不仅限于照片应用。

IT之家需要指出的是，并非所有功能最终都能发布，众所周知，苹果会推迟或完全取消某些功能。预计苹果将在 6 月 10 日的年度全球开发者大会（WWDC）上宣布 iOS 18 和 macOS 15 的多项 AI 相关增强功能。

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