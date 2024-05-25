除马斯克 xAI 外，消息称 Meta 也在尝试与 Character.ai 进行合作

IT之家 5 月 25 日消息，随着 AI 需求的日益增长，各大科技巨头已经开始争夺紧缺的 AI 资源，其中大部分公司都会选择与 AI 初创公司合作，例如 Facebook 母公司 Meta 和埃隆・马斯克旗下的 xAI。

英国金融时报称，Meta 最近与聊天机器人初创公司 Character.ai 就合作进行了讨论。此外，马斯克旗下人工智能公司 xAI 也与 Character. ai 就合作关系进行了谈判，但目前为止尚未达成任何协议。

知情人士透露，Character.ai 可利用大语言模型生成不同人物和角色的对话风格，Meta 与之讨论了研究人员在预训练和模型开发等项目上的合作。

Meta 去年 9 月宣布，将把 AI 角色聊天机器人整合到旗下 Instagram、Facebook 和 WhatsApp 等平台中，其中一些聊天机器人甚至能模仿说唱歌手 Snoop Dogg 等名人。

消息人士称，双方讨论的重点在于推进研究，而非收购 Character.ai。由于担心全球监管机构的审查，科技巨头们对于完全收购人工智能初创公司持谨慎态度，例如微软与 OpenAI 达成的 130 亿美元（IT之家备注：当前约 942.5 亿元人民币）合作协议正在接受英国和美国竞争监管机构的审查，尽管双方都坚称这不是合并。

据知情人士透露，Meta 还接触了其他 AI 公司，寻求潜在的合作伙伴关系。此举表明，该公司正加大对人工智能的投资，正如首席执行官马克・扎克伯格所言立志成为“全球领先的人工智能公司”。

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