360 行车记录仪 V9 上架：支持行车运动双模式 / 4K 画质，预售 499 元

IT之家 5 月 26 日消息，360 行车记录仪新品 V9 现已在电商平台上架，将于 6 月 15 日开售，首发到手价 499 元（配合电池仓、256GB 存储卡的套餐 699 元）。该产品主打支持行车、运动双模式，支持运动防抖、语音声控等一系列功能。





IT之家汇总该产品大致信息如下：

其支持 4K 分辨率，采用新型快拆设计（逆时针旋转即可摘下），并通过弹簧式卡扣增强连接强度，官方称可在多种运动模式下仍然保持稳定。该记录仪在连接 V9 电池仓之后，便可启用“运动模式”。

该产品在选配了 V9 电池仓之后，可以解锁前后双液晶屏幕，屏幕尺寸为 1.54 英寸。

其内置 iGS 运动防抖，可以有效抵消画面抖动（仅在普通录像模式下生效，1080P / 120 帧分辨率、车载、拍照、慢摄影等模式下不支持）；内置 1700mAh 电池，续航时间为 150 分钟，支持快充 / 边充边用，充电 30 分钟可充满 80% 电量。

其内置了 1/2.7 英寸背照式感光图像传感器，搭配 BSI 背照式星光技术，官方称可大幅改善弱光画质。在停车熄火后，该产品可自动开启缩时录影模式，支持持续录制最长 24 小时。

当车辆发生碰撞时，记录仪将支持自动录制紧急视频，其采用独立保存、不覆盖的机制。此外，其在录制状态下支持自动针对画面中特别亮及特别暗的部分进行自适应调整，以保证画面整体明暗度。

此外，其支持 140° 广角录制，还可搭配 AI 算法来修复广角带来的画面畸变。语音操控方面，其支持在车外、车内操控，号称“0”延时。

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