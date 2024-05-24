周鸿祎喜提极氪 009 光辉后，360 与极氪宣布在安全、大模型领域深度合作

IT之家 5 月 24 日消息，据“360 公司”官方公众号，360 集团和极氪今天签署了战略合作协议。根据协议，360 将充分结合极氪在新能源汽车领域数字化建设及智能化转型的业务场景，提供全方位的技术支持。

官方表示，双方将在安全领域全面保障车企自身数字化安全、车机座舱数据安全、隐私安全；在大模型领域聚焦智能座舱人机交互和车企经营管理效率提升场景，共同打造全生命周期的安全与智能化体验。3 双方更称，借助此次强强联合，致力于把极氪打造成“全球最安全”的汽车品牌。

同样在今天，360 创始人周鸿祎喜提一辆极氪 009 光辉，同时还成为了该车型的首批车主代表。周鸿祎表示，之所以选择该车是因为“安全是最大的豪华”。

周鸿祎还和极氪智能科技 CEO 安聪慧开起了玩笑：“搞安全的人都有点变态，天天琢磨是不是有人‘想害朕’！听说你也是安全专家，极氪就天天考虑车碰了怎么办。除了主动安全、被动安全，车联网的安全和隐私安全也很重要。”

据IT之家今天早些时候报道，极氪 009 售价为 78.90 万元，采用四座布局，后排为两个独立座椅，全球首创一体式压铸「C 环座椅」，号称“瞬时撞击力相当于 23 吨重量”。新车标配影音娱乐系统，并且采用隔板的形式将驾驶舱与乘员舱隔开，为后排乘客带来更多私密空间。

极氪 009 光辉搭载全球唯一双 8295 智能座舱计算平台，搭载最新一代极氪 OS 6.0 操作系统，支持最多 64 个 App 常驻后台，即开即用。后排座舱配备 43 英寸云端智慧屏（4K 画质），支持各种型号的手机、PAD 投屏，配备全球唯一一个“可以做 SPA”的汽车座椅，拥有 31 个扬声器的雅马哈高级音响系统（峰值功率 3000 瓦），提供冷热双享冰箱。

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