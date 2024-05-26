日本科学家研发出“可食用机器人”，创造全新饮食体验

IT之家 5 月 26 日消息，IT之家从《产经新闻》获悉，日本电气通信大学副教授仲田佳弘等人的研究团队近期成功研发出世界首个“以食用为目的”的机器人。

这个机器人表面上是一个苹果口味的软糖，但它有两个圆圆的“眼睛”，会挥舞“双手”并发出声音：“你好！我很期待今天能与你聊聊天。”在“说话”的同时，它还会摆动“身体”。

据介绍，该机器人由以明胶为原料的可食用部分以及金属部分组成，明胶上面有使物体晃动的通气孔，声音从与机器人相连的扬声器发出。

仲田佳弘在谈到这个机器人“能做什么”时表示，他的目标是“创造全新的饮食体验”。据悉，“面包超人”是其灵感来源之一。“面包超人从脸上撕下一部分给别人吃，人们会感受到非比寻常的美味，吃完变得精神百倍。”仲田由此作出假设：通过与食物进行交流，人类味觉可能会发生变化。

他表示，若将机器人视为“交流对象”，人类就会产生某种感情，进而对自身品尝到的味道或感受产生较大影响。“如果能逐渐确认相关作用，或许人们可以借助机器人吃下原本不爱吃的食材。”

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