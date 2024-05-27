知乎 PC 网页端非登录用户已无法查看回答全文

IT之家 5 月 27 日消息，IT之家小伙伴投稿反馈，知乎网页端近期出现了非登录用户无法查看全文的情况。

IT之家测试，以知乎当前热榜第一的内容为例，非登录 PC 网页用户访问知乎的回答页面，如果点击“展开阅读全文”，平台会自动弹出登录窗口，确实无法直接查看全文。

而非登录手机网页用户，则可以直接点击“展开阅读全文”查看全部信息，无需登录或下载 App。

对于这一情况，知乎官方暂未给出回应。

2022 年 3 月初，工信部表示有网友和媒体反映部分网站在用户浏览页面信息时，强制要求下载 App 问题。工业和信息化部信息通信管理局对此高度重视，立即组织核查，并于日前召开行政指导会，督促相关互联网企业进行整改。

会议要求，相关互联网企业要坚持以人民为中心的发展思想，严格遵守相关法律法规要求，时刻把维护用户权益和改善服务体验作为赢得用户的根本，自查自纠、立行立改，坚决纠正存在的问题。

在用户浏览页面内容时，一是未经用户同意或主动选择，不得自动或强制下载 App；推荐下载 App 时，应同步提供明显的“取消”选项，切实保障用户的知情权、选择权。

二是无合理正当理由，不得要求用户不下载 App 就不给看，或者不让看全文。

三是不得以折叠显示、主动弹窗、频繁提示、降低体验等方式强迫、误导用户下载、打开 App，或跳转至应用商店，影响用户正常浏览信息。

知乎 2023 年的总收入为人民币 41.989 亿元，较 2022 年增长 16.5%；净亏损为人民币 1.031 亿元，较 2022 年同期收窄 42.6%；2023 年第四季度的平均月活跃用户达 9900 万人。

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