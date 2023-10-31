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知乎开展头部自媒体账号前台实名信息展示工作，认证信息将展示在“个人资料”页

2023/10/31 20:33:00 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825软媒新友2203184 的线索投递！

IT之家 10 月 31 日消息，知乎官方发布公告，即日起，头部自媒体账号前台实名信息展示工作将逐步开展。

对于从事社会时政、金融、教育、医疗卫生、司法等领域内容创作，且拥有 50 万及以上关注者的头部自媒体账号，平台将分批次、分阶段地引导完成前台实名。前台实名认证信息将展示在账号的个人资料页

应认证而未及时进行认证的头部自媒体账号，如不能在规定时间内完成认证，将会影响账号在知乎平台的流量、收益等功能及权益

为增强头部「自媒体」账号可信度，规范账号运营行为，平台将逐步推动头部「自媒体」账号前台实名信息展示，维护良好的网络舆论生态。届时，站内部分头部「自媒体」账号的个人资料页面将显示创作者的实名认证信息。

即日起，头部「自媒体」账号前台实名信息展示工作将逐步开展，具体说明如下：

一、对于从事社会时政、金融、教育、医疗卫生、司法等领域内容创作，且拥有 50 万及以上关注者的头部「自媒体」账号，平台将分批次、分阶段地引导完成前台实名。请相关用户注意查收站内消息，平台将通过站内私信的方式提醒您及时完成认证。

二、前台实名认证信息将展示在账号的「个人资料」页。

三、应认证而未及时进行认证的头部「自媒体」账号，如不能在规定时间内完成认证，将会影响账号在知乎平台的流量、收益等功能及权益，建议相关用户及时完成前台实名认证。

互联网不是法外之地，一言一行均需谨慎。大家在网络上表达观点、分享内容的同时，务必遵守法律法规和社区规范，对自己的言行负责。后续，知乎也将进一步压实平台主体责任，规范「自媒体」账号运营，严格处置违规行为，切实打击各类「自媒体」乱象。如发现相关违规线索，欢迎知友们通过「举报」途径进行反馈，平台将及时核实并予以处置。

IT之家注意到，快手、微信、微博、抖音、小红书、B站、今日头条等平台也发布了相关公告。

相关阅读：

微博宣布将引导头部“自媒体”账号进行前台实名展示

抖音发布关于“账号实名信息展示”的公告

B站发布头部“自媒体”账号前台实名的公告

微信：近期将首先引导 100 万“粉丝”以上的“自媒体”账号对外展示实名信息

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关键词：自媒体实名认证知乎

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