GNOME 与德国资助方 STF 基金会之间出现“重大问题”，据称“影响项目发展”

IT之家 5 月 27 日消息，此前德国 Sovereign Tech Fund (STF) 基金会宣布向 PHP、GNOME 等项目投资 20.5 万欧元（IT之家备注：当前约 159.3 万元人民币）以改善相关生态系统的长期可持续性和安全性。

不过根据 GNOME 官方博客，最近德国 STF 基金会与 GNOME 项目出现了一些“重大问题”，官方并未说明具体问题是什么，但声称相关问题会使 GNOME 项目未来充满不确定性，“很可能会影响项目后续的发展”：

作为 GNOME STF 倡议的一部分，我们有不少社区成员都在从事与基础架构相关的项目。 但如今我们目前正面临着来自 GNOME 基金会方面的一个重大问题。我们希望它能在影响 STF 项目的协调之前得到解决，如果不能解决，该项目部分内容的未来将充满不确定性。

另参考IT之家先前报道，GNOME 的年度报告显示该基金会 2023 年赤字为 11.99 万美元（当前约 86.6 万元人民币），GNOME 基金会主席 Robert McQueen 发文声称基金会在 3 年多时间内处于赤字状态（年支出高于年筹款），主要依靠 4-5 年前筹集到的储备金运营，为了保证 GNOME 可持续发展，基金会将加强筹款力度。

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