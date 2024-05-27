哪吒汽车 CEO 张勇：哪吒 L 超过 30 天没有交付每天补偿 50 元

IT之家 5 月 27 日消息，哪吒汽车 CEO 张勇日前发布视频称，由于车辆上市以来红衣版比例超过了 95%，导致生产供应系统面临极大的压力，交付有所延迟，在此表示抱歉和歉意。

随后，张勇给出了哪吒的相应解决方案：

第一，自下订之日起，超过 30 天车辆没有交付，我们将会给你每天 50 块车马费的补偿，上限 3000 元，后续会在 App 上发布补偿政策。第二，红衣版由于米其林轮胎产能有限，正在增开模具，为了让用户早日用上车，所以会先用国产的轮胎替代上，承诺半年之内免费换上米其林轮胎，交付的国产轮胎就赠送给用户了。

据IT之家此前报道，哪吒 L 基于山海 2.0 平台打造，其中增程版车型已经上市并于 5 月 10 日开启交付，售价区间 12.99-15.99 万元。

220 闪充版：12.99 万元（8 月上市）

310 闪充版：13.69 万元

310 闪充 PRO 版：14.99 万元

310 闪充红衣版：15.99 万元

纯电版车型于昨日（5 月 26 日）刚刚开启预售，预售价 14 万元起，提供 510 闪充版、510 闪充 PRO 版、510 闪充红衣版三种配置，该车将在 6 月底上市，届时将公布正式售价，7 月开启批量交付。

值得一提的是，张勇曾在哪吒 L 汽车首批交付现场深鞠躬，并向车主表达了感谢，给每位车主打开车门。

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