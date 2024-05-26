哪吒 L 纯电版开启预售：14 万元起 / 510 公里续航 / 6 月下旬上市，冰箱能冻冰淇淋

IT之家 5 月 26 日消息，继推出了增程版车型之后，哪吒 L 的纯电版车型于今天下午正式开启预售。新车推出 510 闪充版、510 闪充 PRO 版、510 闪充红衣版三种配置，预售价格为 14 万元起，将于 6 月下旬上市、7 月开启交付。

IT之家注：作为对比，此前已经上市的哪吒 L 增程版车型售价区间为 12.99 万-15.99 万元。

新车外观上采用了双腰线设计，姿态颇具动感，长宽高分别为 4770/1900/1660mm，轴距 2810mm。其后备箱空间为 583L，在后排座椅放倒的情况下可扩展至 1434L。

内饰方面，新车配备 15.6 英寸中控屏、副驾屏组成的双联屏，仪表盘采用了嵌入式设计。新车内置了配有独立压缩机的车载冰箱，官方称其制冷范围为-6℃到 6℃，更是当下唯一能冷冻冰淇淋的车载冰箱。此外，诸如零重力座椅、8 点座椅按摩、通风加热等功能也没有缺席。

该车的零重力座椅具备 123° 臀角，提供四向腿托调节、四向腰部调节，支持“一键 SPA”模式。

其他配置方面，新车配备 16 个扬声器，功率达到 720W；配有两颗地平线征程 3 智驾芯片、一颗高通骁龙 8155 座舱芯片。此外，该车还配备了头枕音响、小桌板、前排风冷无线快充等。

动力方面，新车提供单电机一种配置，最大功率 170kW；搭载宁德时代神行长寿命 L 系列电池，容量为 68kWh，续航里程 510km，支持 3C 快充，可在 21 分钟内将续航从 10% 补充至 80%，充电 10 分钟增加 180 公里续航。

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