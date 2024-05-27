江波龙将参加 2024 台北国际电脑展，展示 CXL 内存模块、固态硬盘等新品

IT之家 5 月 27 日消息，江波龙近日确认旗下台湾地区子公司元信电子、消费存储品牌雷克沙、定制业务子公司迈仕渡均将参加即将举行的 2024 台北国际电脑展。

IT之家按各子公司 / 品牌整理如下：



元信电子

元信电子此次将带来江波龙的系列企业存储方案，包括 96GB DDR5 RDIMM 内存条和基于国产 128 层 TLC NAND 闪存颗粒的 ORCA 4836 / UNICIA 3836 固态硬盘。

在 CXL 2.0 存储扩展部分，元信电子将带来 192GB E3.S 模块和全高全长 AIC 卡，后者包含 8 个 DDR4 RDIMM 内存插槽，容量至多 512GB。

在行业级应用部分，元信电子将展出 8TB SATA 固态硬盘、4/8 TB PCIe M.2 2280 固态硬盘、LPCAMM2 内存模组和基于江波龙 WM6000 自研主控的 512GB QLC eMMC 存储模块。

此外，元信电子的展品还包括江波龙此前尚未正式公布的 4TB XP2300 PCIe Gen4 固态硬盘。

雷克沙

雷克沙此次将展出新一代 PCIe Gen5x4 NVMe 固态硬盘，性能有望较此前推出的 NM1090 进一步提升。

雷克沙的展品还包括 8TB M.2 2280 固态硬盘、马甲版 PLAY PCIe Gen4 固态硬盘等。

迈仕渡

迈仕渡则将展出 8000MT/s DDR5 DIMM 内存、BGA 固态硬盘和 2000MB/s 便携固态硬盘。

迈仕渡还将展示一款顺序读取速度 14500 MB/s、顺序写入速度 14000 MB/s 的超高速 PCIe Gen5 固态硬盘。

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