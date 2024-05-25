三星酝酿 One UI 6 Watch 更新：基于 Wear OS 5，改善续航

IT之家 5 月 25 日消息，三星韩国官网已列出 One UI 6 Watch 测试版（via @theordysm），暗示三星即将发布该版本更新。

三星在本月初内部启动开发 One UI 6 Watch 更新，预估基于谷歌 Wear OS 5，相关测试活动可能会在未来几周上线。

三星在 2023 年 6 月的第一周发布了基于 Wear OS 5 的 One UI 5 手表测试版更新。因此，根据其以往的记录，媒体预计三星将在 2024 年 6 月的第一周，向符合条件的 Galaxy Watch 发布 One UI 6 Watch 测试版更新。

IT之家援引该媒体报道，三星 One UI 6 Watch 预估基于 Wear OS 5，而 Wear OS 5 又基于安卓 14 系统，新版 Wear OS 5 优化了打盹模式，进一步提高了续航时间。据谷歌公司称，搭载 Wear OS 5 的智能手表在跑马拉松时电池续航时间可延长 20%。

此外三星开发的 Watch Face Format 将成为默认表盘格式：

One UI 6 Watch 的其他更新功能包括支持密码、从云端恢复密码的功能以及更简单的登录体验。除了这些 Wear OS 5 功能外，三星还可能通过 One UI 6 Watch 为 Galaxy 手表添加自己的功能。

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