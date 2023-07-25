发布近 10 年后，谷歌宣布 Google Play 将停止对 Android 4.4 的支持

IT之家 7 月 25 日消息，谷歌近日宣布，2023 年 8 月之后，新发布的 Google Play 服务将不再支持 Android KitKat。该系统更被大家熟知的名称为“Android 4.4”，发布于 2013 年 11 月。

这一消息在 Android 开发者博客上由谷歌官方公布，IT之家附完整博文：

Android KitKat（KK）平台于 10 年前首次发布，从那时起，我们为 Android 引入了许多创新的改进和功能，这些功能已经无法在在 KK 平台上使用。 截至 2023 年 7 月，随着越来越多的用户更新到最新的 Android 版本，KK 上的活跃设备数量已低于 1%。因此，在未来发布的 Google Play 服务中，我们将不再支持 KK。KK 设备将收到 23.30.99 版的 Play Services APK。

图源 @Mishaal Rahman

就在上个月，一份报告披露了安卓各版本系统的运行百分比。报告显示，截至 2023 年 5 月，Android 11 是目前最广泛使用的 Android 版本。令人惊讶的是，仍有 1500 万台设备在使用 Android 4.4，但是与其他可用版本相比，Android 4.4 仅占全球份额的 0.5% 左右。

图源谷歌官网

公开资料显示，Android 4.4 是谷歌于 2013 年 11 月 1 日发布的手机操作系统，能够支持 Emoji 输入，加入了低功耗音频和定位模式，进一步减少设备的功耗。Android 4.4 中加入了接触式支付功能，通过 NFC 和智能卡，可以在手机端完成支付。此外，该系统还支持应用全屏模式、屏幕录像等功能。

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