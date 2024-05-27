问世近 6 年、历经两代车型，蔚来 ES6 累计交付 20 万辆

IT之家 5 月 27 日消息，蔚来汽车今日宣布，蔚来 ES6 累计交付量已经达到 20 万辆。该车已成为蔚来品牌的“销量担当”，官方称每卖出 10 辆蔚来就有 4 辆是 ES6。

IT之家注：蔚来 ES6 于 2018 年 12 月发布、2019 年 6 月开启用户交付，并于去年完成基于 NT 2.0 平台的更新换代。

官方表示，超过 1.5 万位 ES6 的用户行驶里程超过 10 万公里，其中里程最多用户累计达到近 61.7 万公里，换电次数最多的用户累计完成换电 3506 次。该车自交付以来，累计完成 39 个版本的整车 OTA，带来 553 项新增功能和体验优化，累计智能驾驶里程超 6.01 亿公里。

该车大致信息如下：

全新 ES6 的长宽高分别为 4854/1995/1703 毫米，轴距为 2915 毫米，相比老款车型长度提升 4 毫米，宽度上提升 30 毫米，高度上降低了 55 毫米，轴距提升了 15 毫米。

该车内饰采用可再生藤木以及 HAPETX 生物基合成皮进行包覆，还用柔光同色装饰件取代了常规镀铬装饰，配备女王副驾、7.1.4 杜比沉浸声、AR / VR 虚拟现实技术等配置。

全新 ES6 采用前后双电机，前电动机最大功率为 150 千瓦，后电动机最大功率为 210 千瓦，0-100km/h加速时间 4.5 秒，100-0km/h刹车距离 34.5 米。该车可选不同容量的动力电池组，搭载标准续航电池包（75kWh）CLTC 续航为 490 公里，搭载长续航电池包（100kWh）续航为 625 公里，搭载 150kWh 电池包最长续航可达 930 公里。

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