李斌：蔚来与一汽达成充换电方面全面战略合作

IT之家 5 月 21 日消息，今日蔚来创始人、董事长、CEO 李斌在社交媒体宣布，今天中国一汽和蔚来正式达成了充换电方面的全面战略合作。同时李斌还表示，5 月 22 日下午三点左右将会和秦力洪一起全程直播从德国法兰克福自驾去荷兰阿姆斯特丹，见证阿姆牛屋开业。

目前，已经加入蔚来换电联盟的车企已经达到 8 家，除蔚来外，其他 7 家分别是中国一汽、广汽集团、长安汽车、吉利控股、奇瑞汽车、江汽集团、路特斯。

据悉，加入换电联盟的车企将共同推动建立统一的电池标准体系，合作研发适配双方换电体系的换电乘用车及兼容性换电服务站点，推动搭载双方共同确定的统一标准化电池包的换电车型上市，以及可为双方车型均提供换电服务的站端解决方案落地。同时还将推动换电运营网络、运营商之间的互联互通，推动建立统一的换电运营管理体系，搭建更大规模、标准化、统一性的能源基础设施网络，实现规模化优势，并建立动力电池全生命周期管理体系，建立高效的电池资产管理平台和电池资产运营机制。

截至 5 月 17 日，蔚来已建成并投入运营的换电站共 2416 座；按照计划，今年将新增 1000 座。

IT之家注意到，小鹏汽车的董事长何小鹏近日公开表态称，一旦蔚来的换电站数量超过 5000 座，小鹏将会认真考虑加入换电行业的可能性。

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