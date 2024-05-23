预售价 21.99 万元起，蔚来旗下乐道 L60 黑色款实车曝光

IT之家 5 月 23 日消息，蔚来汽车旗下子品牌乐道首款车型 L60 于 5 月 15 日发布，预售价为 21.99 万元起，但官方暂未公布这款新车的完整配色。

近日，有网友分享了乐道 L60 黑色款实车上路照，展示了其圆润的尾部设计，搭配细长的尾部车灯。相比于热忱的橙色，黑色车漆的乐道 L60 显得更加冷酷。

根据此前的官方介绍，这款新车尺寸分别为长 4828mm、宽 1930mm，高 1616mm ，轴距 2950mm，号称比 Model Y 更长、更宽、空间更大，该车的日行灯和尾灯的设计来源为“向上的道路”。

座舱方面，该车提供 13 英寸 HUD、17.2 英寸 3K 中控屏和放置在中央扶手末端的 8 英寸后排娱乐场景屏，内置全新的乐道 OS 系统。

续航方面，该车每百公里能耗 12.1 度电，号称行业最低中型 SUV 能耗，将提供 555km、730km、1000+km 三种不同电池包。该车具备全域 900V 高压架构，配备了全自研 900V 碳化硅主电驱系统。该车还号称要挑战全球量产 SUV 超低风阻，120km/h状态下风阻系数 0.229。

乐道 L60 将于今年 9 月开启上市交付，届时IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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