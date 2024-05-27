小米应用商店：应用内需在显著位置展示 App 备案编号，6 月 27 日生效

IT之家 5 月 27 日消息，小米应用商店今日发布通知，为了更好地保护用户隐私权益、提升用户体验，小米应用商店根据《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》（下称《通知》），在应用履行 App 备案的基础上，增加了应用内对用户展示 App 备案编号的相关要求。

本次标准更新如下：应用内需在显著位置展示 App 备案编号，并支持备案编号可点击跳转至备案系统供用户查询。为了方便开发者理解 App 备案编号的应用内展示要求，小米应用商店将会在 6 月初公布相关展示指南，供开发者参考。

此标准于 2024 年 5 月 27 日发布，公示期 30 天，于 2024 年 6 月 27 日正式生效实施。

据IT之家此前报道，该《通知》于 2023 年 8 月发布，《通知》中预留了 10 个月时间作为 App 备案工作的过渡期。

2023 年 9 月至 2024 年 3 月底，《通知》发布前开展业务的 App 向其住所所在地省级通信管理局履行备案手续。2024 年 4 月至 2024 年 6 月底，电信主管部门将组织对 App 备案情况开展监督检查，对仍未履行备案手续的 App 依法进行处置。

《通知》发布后拟开展业务的 App，应先履行备案手续后再开展业务。

自 2024 年 3 月起，vivo 应用商店已逐步清理部分未备案的应用共计 7000 余款。

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