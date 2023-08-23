小米应用商店：2024 年 1 月 4 日前，应用 API 等级需提升至 Android 11.0

IT之家 8 月 23 日消息，据IT之家网友反馈，小米应用商店近日向开发者推送了《关于 2024 年 1 月 4 日前应用完成 API 等级提升至 Android 11.0（API 等级 30）通知》。

2023 年 7 月，在工业和信息化部信息通信管理局的指导下，由中国信息通信研究院泰尔终端实验室联合电信终端产业协会（TAF）牵头发起《移动应用软件高 API 等级预置与分发自律公约（2023）》。小米、OPPO、vivo、三星、中兴、百度、腾讯、巨量引擎、快手等 11 家主流终端厂商及分发平台企业作为共同发起单位，联合签署。

▲ 图源小米应用商店

通知称，自 2024 年 1 月 4 日起，OPPO、vivo、小米等主流应用商店，将采用 targetSdkVersion≥30 的等级要求作为应用上架收录标准，届时将逐步清理低于 targetSdkVersion 30 的应用。

小米应用商店还表示，届时，针对未适配的应用及开发者将采取包括但不限于：下架未适配应用、冻结开发者账号等。

适配节点如下：

2023 年 9 月 25 日起，原则上将不再收录 targetSdkVersion＜30 的「新增应用」；

2023 年 12 月 4 日起，将不再允许 targetSdkVersion＜30 的应用发起「版本更新」；

2024 年 1 月 4 日起，将逐步开始清理在架 targetSdkVersion＜30 的「存量应用」。

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