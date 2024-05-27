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电纸书品牌 PocketBook 成为 Bigme 大我股东，双方将共同开发新产品

2024/5/27 20:12:12 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 27 日消息，据 Good e-Reader 报道，电纸书品牌 PocketBook 在过去一年内一直在寻求达成一项重要交易，成为 Bigme 大我的主要股东与共同拥有者，这是自 2012 年 PocketBook 开始推出电纸书产品后的首次重大并购。

据介绍，PocketBook 还将积极参与双方的产品开发，包括研发团队的交叉共享。双方此前已经合作推出了 PocketBook InkPad Eo 电子阅读器。

PocketBook 与大我产品

IT之家注：PocketBook InkPad Eo 基于 Bigme 大我的 InkNote Color+ 开发，提供了更适合欧洲与北美用户的定制固件。

  • 优化用户界面

  • 优化笔记应用的性能与手写质量

  • 重新设计设置向导、设置、笔记等应用

  • 新增 PocketBook 阅读区、云服务与商店集成

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关键词：电纸书PocketBookBigme大我

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