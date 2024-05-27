线上专供，荣耀 200 手机提供 8+256GB 配置 2499 元

IT之家 5 月 27 日消息，今晚荣耀发布了荣耀 200 系列手机，新机号称“雅顾光影写真大师”，包含标准版和 Pro 版两款机型，官方公布标准版售价 2699 元起（12+256GB 版本）。

IT之家查询荣耀商城获悉，荣耀 200 标准版手机提供 8GB+256GB 配置版本，拥有与其他配置相同的天海青、珊瑚粉、绒黑色以及月影白四种配色，售价 2499 元。

据介绍，荣耀 200 标准版采用全等深悬浮四曲屏幕、立边中框设计，搭载 6.7 英寸 2664×1200 OLED 等深四曲屏，支持 120Hz 刷新率、3840Hz 高频 PWM 调光，局部峰值亮度 4000nit，支持 10.7 亿色彩显示，支持类自然光护眼、助眠显示技术，通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证。

该手机搭载骁龙 7 Gen 3 移动处理平台，采用 5029mm² 广域不锈钢仿生 VC 散热。手机厚 7.7mm，重 187g，提供天海青、珊瑚粉、月影白、绒黑色 4 款配色。内置 5200mAh 青海湖电池，支持 100W 快充（15 分钟充电 57%，35 分钟充电 100%）。

售价信息如下：

8+256GB 售价 2499 元

12+256GB 售价 2699 元

12+512GB 售价 2999 元

16+256GB 售价 2999 元

16+512GB 售价 3199 元

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。