蔚来发生自动加速、刹车失灵事故？官方回应称打滑后 ABS 介入

IT之家 5 月 27 日消息，金华车主李先生近日反映其蔚来 ES6 在地下车库行驶时发生事故，疑似车辆自动加速且刹车失灵。

IT之家注意到，网络流传的视频显示，视频中男子称车辆在地下车库“自动加速”“刹车失灵”，并表示自己认可 EDR 数据，并不认可蔚来的数据，如果 EDR 数据显示自己没有踩刹车，甘愿担法律责任。

针对此次事件，蔚来官方回应表示：“环氧地坪车速过快，导致打滑 ABS 介入，用户误以为自动加速。”

蔚来官方做出详细回应称，“近日，我们收到金华用户李先生的反馈，他的 ES6 车辆在地下车库行驶时发生事故，质疑车辆存在问题。收到用户反馈后，我们高度重视，在获得用户授权后，第一时间对调取了车辆的行车数据并进行了详细的分析。根据我们的数据分析结果显示，车辆未出现自动加速和刹车失灵的情况。在该起事故发生前的 18 秒，车辆电门踏板被持续踩下，车速从 6.9 公里 / 小时迅速加速至 40.2 公里 / 小时；事故发生前 4 秒刹车踏板开始被踩下，制动压力范围 32.5bar~97.5bar，刹车防抱死系统（ABS）持续激活；然而，由于当时车速过快，且地面是覆盖有水分的环氧地坪，这种地面条件导致车轮与地面的附着力显著降低，因此车辆最终未能刹停，从而发生了碰撞。”

为了打消李先生的疑虑，蔚来方面表示愿意与李先生共同选择第三方检测机构对涉事车辆进行检测，以确保检测结果的公正性。

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