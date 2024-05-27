中国第三代自主超导量子计算机：“本源悟空”将首次向青少年开放授课

IT之家 5 月 27 日消息，本源量子宣布，安徽省少工委、安徽省量子计算工程研究中心拟于 6 月 1 日联合举办首次“中国自主量子计算机群开放授课活动”，“本源悟空”等 5 台自主超导量子计算机群将向少年儿童开放，此次活动在我国首家量子计算公司 —— 本源量子核心实验室举行。

6 月 1 日（星期六）10:00-11：00 安徽省量子计算工程研究中心副主任、“本源悟空”硬件研制团队负责人孔伟成博士和优秀少先队辅导员代表舒会丽老师向少年儿童授课，并向参与活动的青少年颁发科普课程结业证书，地点位于本源量子计算科技（合肥）股份有限公司（中安创谷 D8 栋）本源量子安徽省合肥市蜀山区中安创谷 D8 栋。

据IT之家了解，本源悟空是中国第三代自主超导量子计算机，于 2024 年 1 月 6 日上线运行。该量子计算机搭载 72 位自主超导量子芯片“悟空芯”，是目前先进的可编程、可交付超导量子计算机。这台计算机取名“悟空”，寓意如中国传统神话人物孙悟空那样神通广大，会七十二变。

“本源悟空”量子计算机搭载了中国自主量子芯片、自主量子计算测控系统、自主量子计算机操作系统及自主量子计算机应用软件，国产化率已达 80%，其余部件已自研备用。

截至 5 月 27 日，“本源悟空”已为全球 124 个国家和地区用户成功完成 22.5 万个运算任务，全球远程访问“悟空”人次突破 938 万次，国外访问用户中，美国用户数居于榜首。

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