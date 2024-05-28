Firefox 火狐浏览器 126 版更新修复 PDF.js 高危漏洞，允许黑客利用特定文件执行恶意 JS 代码

IT之家 5 月 28 日消息，Mozilla 基金会在 5 月 14 日推出了 Firefox 火狐浏览器 126 版本，官方在更新信息中提到该版本主要修复了浏览器内置的 PDF 组件（PDF.js）中一项高风险漏洞 CVE-2024-4367。

据悉，这项“CVE-2024-4367” 代码执行漏洞由安全公司 Codean Labs 通报，CVSS v3 评分为 7.5，由于此前 Firefox 浏览器在处理 PDF 字体时缺乏“类型检查”，给予黑客“可乘之机”，允许黑客利用特制的 PDF 文件执行恶意 JavaScript 代码。

IT之家获悉，火狐浏览器内置的 PDF.js 主要通过字体渲染工具将 TrueType 等现代格式的字体字符转换为矢量图像，为了提升运行效率，开发者会为每个字体预先编译路径生成器，但研究人员发现黑客可以通过特定参数触发 PDF.js 漏洞，允许浏览器在读取特定 PDF 文件时自动执行恶意 JavaScript 代码，从而导致受害者设备在毫不知情的情况下被入侵。

除了修复“CVE-2024-4367”漏洞外，Mozilla 基金会最近还在修复 Firefox 浏览器中多款“25 年前的 Bug”，感兴趣的IT之家小伙伴可以点此查看更多信息。

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