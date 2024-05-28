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华为畅享 70S 手机 1199 元开启预售：巨鲸超能续航，一周两充

2024/5/28 10:24:00 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 很屑的车干文風見暉一华南吴彦祖 的线索投递！

IT 之家 5 月 28 日消息，华为官方今日宣布畅享 70S 手机开启预售，主打“华为巨鲸超能续航”，号称可实现一周两充，还拥有 6.75 英寸高刷护眼屏、畅享 X 键等功能。

  • 8+128GB 版本 1199 元

  • 8+256GB 版本 1399 元

  • 5 月 30 日开售

华为畅享 70S 手机提供冰晶蓝、雪域白、曜金黑三款配色，长宽厚 168.3×77.7×8.93mm，重约 207 克。

这款手机采用了 6.75 英寸 LCD，拥有 1600 × 720 分辨率，支持 60 Hz / 90 Hz 刷新率，支持 SGS 低蓝光无频闪，支持 AOD 熄屏显示。

此外，该机还搭载了高通骁龙 680 芯片，后置 5000 万像素主摄摄像头（F1.8 光圈）+ 200 万像素微距摄像头（F2.4 光圈），前置 800 万像素单摄像头。

华为畅享 70S 畅享 X 键

其他方面，该机还支持畅享 X 键一键直达，配备 6000mAh 华为巨鲸超能续航电池，支持 22.5 W 有线超级快充，不支持 NFC，采用侧边指纹识别方案，预装 HarmonyOS 4 系统。

京东华为畅享 70S1199 元直达链接

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关键词：华为手机

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